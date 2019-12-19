مدير عام "بترا" الأردنية يصوت لصورة 2019 بمسابقة الخليج 365

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شارك مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فايق الحجازين، الخميس، في التصويت بمسابقة وكالة "الخليج 365" لصورة العام 2019.

وقال الحجازين، في تصريح خاص للأناضول إن "الصور جميلة ومتنوعة ومجالات التغطية واسعة كثيرا بين طبيعة وصراعات، وواضح أن هناك اهتمام في مناطق الصراعات والأثر الإنساني واضح تماما".

وتابع الحجازين: "كل صورة من هذه الصور تعتبر قصة، وتضع من يصوت في حالة صعبة من الحكم؛ لأن كل واحدة منها لها جماليتها.. الجانب الإنساني هو ما يشد بشكل أكبر".

واختار الحجازين صورة العلم الفلسطيني عن فئة الأخبار، مشيرا إلى أنها "تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، واهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية..".

وأضاف: "الصورة تتحدث عن حالة الصراع العربي الإسرائيلي ومعاناة شعبنا وأهلنا في غزة، أيضا فيها جانب فني مهم جدا، والصورة لو تم إخراجها بطريقة فنية لن تخرج بهذا الشكل، نحن نتكلم عن شاب وهو يرمي الحجر وظلاله على العلم الذي سيظل دائما مرفوع إن شاء الله".

وعن فئة الطبيعة، اختار الحجازين صورة اعتبر أنها تحاكي الطبيعة وتبرز الطفولة وتتحدث عن حياة الأسر التركية وكيف تساهم زراعة الخضار في تحقيق دخل للأسر، وما يؤكده على أهمية الأسرة كوحدة إنتاجية للمجتمعات.

أما عن فئة الرياضة، فقد اختار الحجازين صورة لسباح مبتور اليدين، وصفها بأنها "مذهلة في المعنى الذي تعكسه، وكم هي طاقة الإنسان قوية إذا امتلك الإرادة".

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وعقب تصويته على الصور التي اختارها، بين الحجازين أن "فكرة عرض صور للتصويت واختيار أفضل صورة ممتازة، وتحفز ليس فقط مصوري الخليج 365 بل كل المصورين على أن يبدعوا".

وزاد: "هذا يؤكد أهمية الصورة في نقل المعلومة والثقافة والمعاناة، الصورة بحد ذاتها هي عبارة عن مجموعة معلومات يمكن أن ننقلها للجمهور".

وأعرب عن أمله أن تحذوا "كل المؤسسات حذو الخليج 365 بتسليط الضوء وتكريم المتميزين بعرض منتجاتهم، حتى تصل منصات التتويج العالمية، أو التصويت بالطريقة الإلكترونية وهي متاحة للجميع، حتى يحفز الجميع ويدفعه للتميز كما رأينا بهذه الصور".

ومسابقة الخليج 365 التي تنظم منذ 2012، تشمل 50 صورة، يتم اختيارها من بين حوالي 700 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل سوريا، وفلسطين، وروسيا، وألمانيا، وإسبانيا.

وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما شاركت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة، بمسابقة العام الماضي التي صوت فيها 223 ألف شخص.

ويستمر التصويت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبر الرابطين "aa.com.tr/yilinfotograflari" و"aa.com.tr/photooftheyear".

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