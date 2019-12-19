ألمانيا تحظر أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها

برلين/ الخليج 365

وافق البرلمان الألماني، الخميس، على قرار يفرض حظرًا وطنيًا على أنشطة تنظيم "حزب الله" اللبناني في البلاد، ويطالب بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وتمت الموافقة على القرار البرلماني بأغلبية مثّلها أعضاء كتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والديمقراطيين الاشتراكيين، والديمقراطيين الأحرار.

فيما امتنعت الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس التشريعي الألماني عن التصويت، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال حزب "اليسار"، إنه لا يمكنه التصويت لصالح القرار، لأن "إضافة حزب الله إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية قد يعقد العلاقات مع لبنان".

بينما أرجع أعضاء من حزب "الخضر" امتناعهم عن التصويت لصالح القرار، إلى تضمنه نقطة قالوا إنها قد تؤدي إلى "تدخل عسكري" بالشرق الأوسط، رغم تأييدهم لباقي بنود القرار.

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من جهته، أقر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بوجود علاقة بين حزب الله والحكومة اللبنانية قائلا إن "الواقع السياسي في لبنان معقد"، حسب المصدر ذاته.

لكنه أضاف: "هذا الواقع لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية".

وفي السياق، أشار ماس أن حزب الله " ينفي حق إسرائيل في الوجود ويهدد بالعنف والإرهاب ومستمر في زيادة ترسانته من الصواريخ على نطاق واسع".

وفي وقت سابق الخميس، قال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه "ليس مقبولا أنّ يشن حزب الله حربا إرهابية ضد إسرائيل في الشرق الأوسط".

وأضاف في بيان: "بموجب مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل، ندعو الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.