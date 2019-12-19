النصر يكتسح العدالة بثلاثة أهداف

صحيفة الخليج الالكترونية

تخطى النصر مضيفه العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسجل للنصر اللاعبون “نور الدين أمرابط” في الدقيقة 16، “جوليانو” في الدقيقة 43، “بيتروس” بعد مرور 83 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحافظ النصر على صدارته لفرق الدوري برصيد 26 نقطة فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 8 في المركز الرابع عشر.