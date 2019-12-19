واشنطن تفرض عقوبات على إيران

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على إيران شملت قاضيين اثنين من المحكمة الثورية في طهران.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين الإيرانيين.
وأضاف : «النظام حول إيران إلى دولة مارقة على مدى العقود الماضية، ويستنزف أموال الشعب الإيراني لينفقها في سوريا واليمن».
وأردف : «قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين، وأن الحكومة الإيرانية تقوم بالتضييق على الأقليات وتزج بالصحفيين في السجون».
كما وجه الاتهام إلى النظام في إيران بتبديد ثورة شعبه من أجل النفوذ الإقليمي.
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