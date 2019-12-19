وزير التعليم يصدر قرارات تكليف لعدد من مديري المناطق والمحافظات

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارات تكليف لعدد من مديري إدارات التعليم في مناطق مختلفة بالمملكة. جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام بالمملكة ابتسام الشهري. وفي التفاصيل فقد اشتمل قرار الوزير آل الشيخ على تكليف كل من محمد الفريح مديرًا للتعليم منطقة القصيم، ومحمد القضيبي مديرًا للتعليم بمحافظة القويعية وخالد الحربي مديرًا للتعليم بمحافظة عنيزة، وعمر الغامدي مديرًا للتعليم بمحافظة النماص، ويوسف الملحم مديرًا للتعليم بمحافظة المجمعة، وسليمان الحسياني مديرًا للتعليم بمحافظة المذنب. وقدم الوزير آل الشيخ شكره لمديري التعليم المنتهية فترة تكليفهم مشيدًا بما قدموه خلال فترة عملهم لتطوير التعليم بالمملكة.

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