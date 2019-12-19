قرقاش: قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب

صحيفة الخليج الالكترونية أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أن رسالة خادم الحرمين ورد الرئيس المصري يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال “قرقاش”، في تغريدة، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب.”.

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