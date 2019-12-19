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أبها يتخطى الشباب بهدفين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق أبها فوزاً على ضيفه الشباب بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وافتتح النتيجة لأبها اللاعب سعد بقير في الدقيقة 1+45 من هجمة مرتدة بدأها اللاعب وأنهاها في شباك الشباب.

وفي الدقيقة5+90 أضاف فانيفا ايما الهدف الثاني لأبها بعد انطلاقة من ناحية اليسار اختتمها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأهدر كريستيان غوانكا ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وشهدت بطاقتين حمراوين للاعبي الشباب، الأولى كانت من نصيب عبدالملك الخيبري بالطرد المباشر في الدقيقة 56، والثانية سيباستياو جونيور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أبها لـ 20 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.

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