الفيحاء يضاعف جراح الاتحاد برباعية قاسية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق الفيحاء انتصارا كبيرا وتغلب على الاتحاد 4 / 1 اليوم الخميس في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).
ويدين الفيحاء بفضل كبير في الفوز لمهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق.
ورفع الفيحاء رصيده بذلك إلى 16 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
وافتتح روني فيرنانديز التسجيل للفيحاء من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ثم رد الاتحاد بهدف للاعب روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 .
وفي الشوط الثاني، حسم الفيحاء المباراة لصالحه بثلاثة أهداف، حيث سجل صامويل أوسو هدفا في الدقيقة 49 ثم أضاف فيرنانديز هدفيه الآخرين في الدقيقتين 71 من ضربة جزاء، و90 .
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