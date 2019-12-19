الشؤون الإسلامية تطرح عدد من الوظائف في مختلف فروع الوزارة

صحيفة الخليج الالكترونية تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن وجود وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة، وترغب الوزارة بشغلها عن طريق المسابقة، وسوف يكون التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/5/1441هـ، ولمدة (3) أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم لهذه الوظائف زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني https://www.moia.gov.sa للتعرف على الشروط الخاصة لشغل الوظائف وتخصصاتها، كما يمكن الاستفسار على الهاتف المجاني للوزارة أثناء الدوام الرسمي 8001211114.

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