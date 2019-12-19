شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «النيابة» بشأن تسجيل «أحكام الأحداث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل في صحيفة السوابق أو الحالة الجنائية لدى الجهة المختصة بذلك نظاماً.

وأشارت النيابة، ضمن رسائلها التوعوية بالأنظمة والقوانين، إلى أن الأحكام الصادرة في حق الحدث تسجل في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة، وذلك بحسب المادة 19 من نظام الأحداث.

الجدير بالذكر أن التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم يكون وفقاً للأنظمة، التي تعتبر نظام الإجراءات الجزائية القاعدة العامة لهذه القضايا فيما لم يرد بشأنها نص خاص ضمن نظام الأحداث، وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه وطبيعة وصفه بكونه حدثاً.