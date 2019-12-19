شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة جنديين فى اشتباكات مسلحة بديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة جنديين باشتباكات مسلحة فى ناحية أبى صيدا بمحافظة ديالى. وقال المصدر - لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "شخص قتل وأصيب جنديان من الجيش فى اشتباكات مسلحة فى ناحية ابى صيدا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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