شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل للأسرى بين طرفى الصراع فى تعز باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حركة الحوثى اليمنية ومصادر فى الحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، إن طرفى النزاع فى محافظة تعز نفذا تبادلا للأسرى فى اتفاق بوساطة محلية.

وتزامن الاتفاق مع تجدد جهود الأمم المتحدة الدبلوماسية ومع عقد السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين بشأن إمكانية وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في الحكومة المحلية إن 75 أسيرا لهم صلات بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا أفرج عنهم، وفى المقابل ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ومصادر محلية أن 60 ممن لهم صلات بالحوثيين تم الإفراج عنهم أيضا.

ويعانى اليمن من صراع دائر منذ ما يقرب من 5 سنوات بعد أن أجبرت حركة الحوثى حكومة هادى على الخروج من العاصمة صنعاء فى أواخر عام 2014 مما دفع تحالفا عسكريا بقيادة السعودية للتدخل فى 2015 فى محاولة لإعادة السلطة للحكومة.

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وتعز هى ثالث أهم مدينة فى البلاد وهى أيضا جبهة صراع مشتعلة، وتم التوصل إلى اتفاق في ستوكهولم بوساطة الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بهدف تشكيل لجنة لإقامة ممرات إنسانية للمدينة لكن لم يتم تحقيق تقدم حتى الآن.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب التي قتلت عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.

وبعد عام من اتفاق ستوكهولم زار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مسؤولين في اليمن وفي الرياض هذا الأسبوع.

كما عُقدت أيضا محادثات تتوسط فيها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول. وتسعى الأمم المتحدة لتطبيق هدنة محلية وسحب للقوات من الميناء وفقا لما تم التوصل إليه في ستوكهولم.

وفي تلك الأثناء قالت مصادر مطلعة إن الرياض تعقد محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر أيلول بشأن وقف لإطلاق النار على نطاق أوسع. كما تسعى السعودية للتوصل لسبيل للخروج من حرب تواجه انتقادات حادة بعد انسحاب الإمارات شريكتها الأساسية في التحالف هذا العام.