تدمير أوكار وأنفاق تابعة لـ"داعش" قرب بحيرة حمرين فى ديالى العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الخميس، عن تدمير أوكار وأنفاق لـ"داعش" قرب بحيرة حمرين شمال شرقى محافظة ديالي. وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن طائرات الـ F16 العراقية نفذت ضربات جوية، قرب بحيرة حمرين فى سلسلة جبال حمرين". وأضاف البيان أن الضربات أسفرت عن تدمير أوكار وأنفاق تستخدم من قبل عناصر داعش، وقد قتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخلها.

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