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مجلس التعاون الخليجى ينظم ورشة عمل "أسس البروتوكول الدولى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بإدارة المراسم، ورشة عمل "أسس البروتوكول الدولي" والمقدمة لمنسوبي مراسم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، استغرقت ثلاثة أيام بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة الرياض، حيث قدم ورشة العمل من الأمانة العامة لولوة العيوني، وعلي النيباري، و علي المنعي من المراسم.

 


 

 

وقد أشار مطلق أبوثنين رئيس المراسم في الأمانة العامة للمجلس إلى أهمية هذه الورشة للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال المراسم والبروتوكول الدولي لدى الطرفين، ووفق أهم المعايير والاجراءات العالمية المتبعة في هذا المجال، مبديا ترحيبه بمنسوبي مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب،

تناولت الورشة عدد من الموضوعات والسياسات والآليات المتبعة في البروتوكول الدولي بأسلوب الأمانة العامة منها إنشاء سياسات المراسم، وطريقة انشاء دليل المراسم الخاص، واجراءات تنفيذ العمل وانشاء المعايير الخاصة بالمراسم بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المركز. كما تضمنت ورشة العمل استعراض أهم المعايير المعتمدة لتنفيذ المراسم الدبلوماسية، وآليات تطبيق نظام الجودة للمراسم "SOP’S" وفقا لإجراءات ومواصفات نظام شهادة الآيزو في الجودة (9001-2015) والتي حصلت عليها ادارة  المراسم  في الأمانة العامة لمجلس التعاون عام 2018م.

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