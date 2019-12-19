شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود تركيب 10 ملايين عداد ذكي بقيمة 9.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، توقيع عقود تركيب نحو 10 ملايين عداد ذكي بقيمة تتجاوز 9.5 مليار ريال، وذلك بعد ترسية المشروع على 3 شركات، وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة على المشروع.

ووقعت العقود تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، الذي أوضح أن 35% من العدادات المتفق على تركيبها ستكون من الإنتاج المحلي، وستكون 33.3% من المنتجات التي ستنتج منها العدادات الذكية من الإنتاج المحلي “صناعة سعودية”.

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وقال السلطان، إن المرحلة التجريبية للمشروع أثبتت نجاحها، وكانت فرصة لتلافي النقص والسلبيات والخلل الفني، وأن الشركة حرصت على دعم المصانع المحلية بإسهامها بنسبة مقدرة في المشروع.

بدوره أوضح المدير التنفيذي للشركة فهد السديري، أن المشروع يهدف لتعزيز الشفافية وفق المعايير العالمية، وأن التركيب سيبدأ اعتباراً من 19 فبراير المقبل.

وأضاف السديري، أن المرحلة الأولى ستشهد تركيب نحو 3.5 مليون عداد ذكي حتى نهاية أبريل 2020، لتصل إلى 5 ملايين في المرحلة الثانية التي تنتهي في نهاية سبتمبر 2020، وإلى 8 ملايين في المرحلة الثالثة التي تنتهي في نهاية سبتمبر 2020، لتكتمل إلى 10 ملايين عداد في مارس 2021.

وكانت السعودية للكهرباء أعلنت ترسية مشروع العدادات الذكية على 3 شركات وهي: تحالف يضم شركة اتحاد الاتصالات “موبايل”ي وشركة “الفنار للإنشاءات” لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، بجانب شركة “تشاينا إلكترك باور” الصينية التي ستتولى التنفيذ في القطاعين الغربي والجنوبي.