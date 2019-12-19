شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تُحذر العملاء من الوقوع ضحية للاحتيال عبر هذه الخدعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت البنوك السعودية من رسائل “SMS” مشبوهة تصل لعملاء البنوك وتحمل رقم اتصال لتحديث البيانات.

وأوضحت البنوك أنه يجب على العملاء سرعة الإبلاغ عن رسائل الاحتيال المشبوهة والتي تطلب منك تحديث بياناتك البنكية بالاتصال برقم هاتف، بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم الموحد لكافة شركات الاتصالات 330330.

يذكر أن الكثير من المواطنين والمقيمين يشكون من ظاهرة الرسائل المشبوهة والتي تطلب تحديث بياناتهم وبطاقة الصراف الآلي، حيث يستهدف القائمون عليها سلب الأموال من خلال الحصول على بيانات ضحاياهم.