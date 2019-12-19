شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من «الحفر» وسوء حالة أحد شوارع الدمام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

وثق مقطع فيديو قصير، حالة أحد الطرق الرئيسية في الدمام، والسوء الذي يبدو على الشارع الأسفتلي بسبب كثرة الحفر، التي تؤدي بدورها إلى بطء الحركة وتعطيل حركة السير، مثلما تظهر مشاهد الفيديو.

وعلق موثق في الفيديو على مشهد الحغر وتباطؤ الحركة موجها حديثه إلى من يهمه الأمر بضرورة الإسراع بمعالجة المشاكل في هذه الطريق قائلا: “الشارع مكسر من الحفر بسبب المطر”.

وطالب مصور المقطع المسؤولين بالنظر إلى حال الشارع وسرعة تدارك الأمر وإتمام التصليحات اللازمة حفاظا على سير الحركة المرورية وعدم تضرر المركبات التي تمر على مثل تلك الطرق.