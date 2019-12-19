السيسي: العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على الطابع الخاص الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس المصري من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي، معربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.