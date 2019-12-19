شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء مهام صلاح الدين دحمون وتكليف كمال بلجود وزيرا للداخلية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" نقلا عن وسائل إعلام جزائرية أنه تقرر إنهاء مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون وتكليف وزير السكن كمال بلجود وزيرا للداخلية بالنيابة، فيما تم الإعلان عن تعيين صبري بوقادوم وزيرا أول بالنيابة

وكان أدى اليوم عبد المجيد تبون اليمين كرئيس الجزائر وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.