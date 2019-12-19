شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشدد على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية بعيدة عن التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس العراقى برهم صالح، على أهمية أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطنى العراقى بعيداً عن التدخلات الخارجية. وذكرت الرئاسة العراقية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى نائب وزير الخارجية الأمريكى ديفيد هيل، حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. Advertisements وأشار صالح، إلى أهمية الدعم الدولى للعراق واستكمال النصر على الإرهاب. من جانبه، أكد هيل دعم بلاده لاستقرار وأمن العراق و تحقيق تطلعات العراقيين فى العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية.

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