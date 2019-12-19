شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشدد على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية بعيدة عن التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت الرئاسة العراقية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى نائب وزير الخارجية الأمريكى ديفيد هيل، حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار صالح، إلى أهمية الدعم الدولى للعراق واستكمال النصر على الإرهاب.
من جانبه، أكد هيل دعم بلاده لاستقرار وأمن العراق و تحقيق تطلعات العراقيين فى العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية.
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