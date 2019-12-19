شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 100 انتهاك للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان اليوم الخميس، أن اللجنة رصدت بدوره 51 انتهاكا للهدنة فى محافظات إدلب، واللاذقية، وحلب.
وأضافت أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 3 عمليات إنسانية، حيث تم من خلالها إيصال 350 سلة غذائية بوزن حوالى 2.048 طن إلى أهالى قرية الحميدية بريف القنيطرة، 500 سلة غذائية بوزن حوالى 2.925 طن إلى قرية سبع جفار بريف حلب، بالإضافة إلى إيصال 1000 سلة غذائية بوزن 4.9 طن إلى أهالى مدينة الطبقة بريف الرقة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه بشكل عام تم تنفيذ 2290 عملية إنسانية بوزن إجمالى للمساعدات الإنسانية 3847.9 طن.
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