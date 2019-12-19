شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدخل "جينيس" بشجرة كريسماس صديقة للبيئة مصنوعة بـ120 ألف عبوة بلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت شجرة كريسماس لبنانية مصنوعة من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما تخطت الرقم المسجّل باسم المكسيك بـ98 ألف عبوة، وأضاءت الشجرة بلدة شيكا، شمال لبنان، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، واستغرق تكوين القطعة الفنية التى يبلغ ارتفاعها 28.5 متر نحو 20 يومًا.

من جهتها، قالت الناشطة البيئية اللبنانية كارولين شبطينى، صاحبة الفكرة – حسب ما نقلته "العين الإخبارية" عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إنها سعت من خلال هذا العمل لتحقيق رقم قياسى جديد ودخول موسوعة "جينيس" بأطول شجرة ميلاد مصنوعة من العبوات البلاستيكية.



شجرة كريسماس صديقة للبيئة فى لبنان



إضاءة شجرة كريسماس صديقة للبيئة فى لبنان

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وتعد شجرة الميلاد فى قرية شيكا تطورًا لتجربة شخصية خاضتها الناشطة اللبنانية مع ابنتها العام الماضى، عندما أقدمت على بناء شجرة صغيرة من 500 عبوة بلاستيكية للغاية ذاتها، وحسب الناشطة البيئية، سيكون مصير العبوات إعادة التدوير، مع التبرع بعوائد البلاستيك المعاد تدويره للصليب الأحمر اللبنانى، إذ تكرس الشجرة مفهوم التجارب الصديقة للبيئة بالكامل.

ونجحت شبطينى، بمساعدة مجموعة من المتطوعين وفرق الكشافة، فى كسر الرقم القياسى المسجّل باسم مكسيكو بـ98 ألف عبوة ماء بطول 27.4 متر.



شجرة كريسماس صديقة للبيئة تدخل موسوعة جينيس



شجرة كريسماس مكونة من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية