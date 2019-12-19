شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: يمكن اللجوء للجنائية الدولية لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بدارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان، على محاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جريمة فى دارفور "غرب السودان"، وخاصة فى حق النازحين، موضحا أنه "فى حال لم تتم المحاسبة فى المحاكم السودانية، يُمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".

ودعا البرهان، فى كلمة ألقاها خلال لقائه فى القصر الجمهورى اليوم مع ممثلى معسكرات النازحين فى دارفور، الشعب السودانى إلى الاعتذار للنازحين، مشددا على أهمية استرداد النازحين حقوقهم والعودة إلى قراهم الأصلية.

وذكر مجلس السيادة، فى بيان، أن البرهان أكد أهمية مشاركة النازحين فى مفاوضات السلام فى جوبا، باعتبار أن النازحين يفاوضون حول قضاياهم أصالة عن أنفسهم من أجل نيل حقوقهم التى لن تكتمل عملية السلام بدونها.

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وقال البرهان، إن السلام الذى تسعى له الدولة يشمل الشعب السودانى بكل فئاته ومكوناته، لافتا إلى أن حماية النازحين وممتلكاتهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم، يأتى ضمن أولويات ومسئوليات الدولة.

من جانبهم، طالب النازحون بضرورة مشاركتهم فى مفاوضات جوبا من أجل تحقيق تطلعاتهم فى السلام الشامل، وشددوا على أهمية توفير الأمن وفرض هيبة الدولة إضافة إلى تفعيل عمليات جمع السلاح.

وامتدح النازحون، جهود قوات الدعم السريع فى حسم الانفلاتات، ومساهمتها فى خفض الجريمة.