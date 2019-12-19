شكرا لقرائتكم خبر عن 2009.. زيارة الحريرى التاريخية لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الزيارة التاريخية التى قام بها رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الدين الحريري إلى سوريا ، وكانت تلك الزيارة الأولى له منذ اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وما تلاها من اتهامات وجهت إلى سوريا حول وجود صلة لها بحادث الاغتيال، وكانت زيارته بهدف إجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، وكان رئيس الوزراء السوري ناجي العطري قد استقبل الحريري لدى وصوله سوريا في أول زيارة له كرئيس للوزراء. وخصه الرئيس السوري بشار الأسد باستقبال "حار" فى باحة قصر تشرين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) وقتذاك أن زيارة الحريري لدمشق أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الحريري لدمشق منذ تسلمه مهامه كرئيس للوزراء، وجاءت بعد زيارتين قام بهما الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى دمشق. وتم التعويل عليها من شأنها لفتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي الإطار ذاته أيضا قالت بهية الحريري، عضو البرلمان اللبناني وعمة رئيس الوزراء، إنه "من الطبيعي أن يزور سوريا كرئيس حكومة لكل لبنان". وأضافت "بالنهاية الدولة الأقرب لنا هي سوريا. وستنعكس هذه الزيارة على استقرار لبنان وأمنه".

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