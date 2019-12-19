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الرئاسة الفلسطينية ترحب بزيارة الأمير تشارلز إلى فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

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 رحبت الرئاسة الفلسطينية، بزيارة الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، الذي سيزور فلسطين في شهر يناير المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

وأعربت الرئاسة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - عن تطلعها بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين والشعبين.

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