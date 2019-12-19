شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تونسية ترفض تنصيب زعيم الإخوان لها رئيسة للجنة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر
ووفق ما ورد فى إذاعة جوهرة أف أم، فإنه وأمام إصرار عبير موسي،على الرفض، أشرفت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي على عملية التنصيب.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية تونسية ترفض تنصيب زعيم الإخوان لها رئيسة للجنة الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.