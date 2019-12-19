برلمانية تونسية ترفض تنصيب زعيم الإخوان لها رئيسة للجنة الصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدّدت عبير موسي رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس نواب الشعب التونسى، على رفضها تنصيب اللّجنة من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشى، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد إشرافه اليوم الخميس على تنصيب اللّجان البرلمانية العامة. ووفق ما ورد فى إذاعة جوهرة أف أم، فإنه وأمام إصرار عبير موسي،على الرفض، أشرفت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي على عملية التنصيب.

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