شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: فايز السراج سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر ليبية، إن فايز السراج سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى طرابلس. وأضافت المصادر لقناة العربية اليوم الخميس: أن قيادات عسكرية طلبت اجتماع استثنائي لطلب مساعدة تركية مباشرة لحكومة الوفاق الليبية. يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق، أن هناك اتفاقًا على تفعيل مذكرة التفاهم العسكرية مع تركيا.

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