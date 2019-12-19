شكرا لقرائتكم خبر عن منح الرئيس الجزائرى الجديد وسام الاستحقاق الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلد عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت المنتهية ولايته، الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون وسام الاستحقاق الوطني من درجة "صدر". Advertisements جاء ذلك بعد قيام الرئيس تبون بأداء اليمين الدستورية اليوم أمام جلسة لأعضاء البرلمان والحكومة وقيادات الجيش، والشخصيات السياسية والدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر. ويمنح هذا الوسام الجزائري لمن قدموا خدمات جليلة المقدمة للوطن، سواء من المدنيين أو العسكريين، ولمن ساهموا في رفع مكانة البلاد وتعزيزها.

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