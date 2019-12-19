شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل لـ135أسير حرب بين الحوثيين والجيش فى تعز باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت اليوم الخميس، فى اليمن، أول عملية لتبادل الأسرى بين الجيش اليمنى والحوثيين منذ توقيع اتفاق سكهولم، وشملت 135 أسير حرب في محافظة تعز بين جماعة الحوثي و قيادة الجيش اليمنى، وفق ما صرح المحامي عبد الله شداد .

شملت قائمة المختطفين الذين تم الإفراج عنهم فى عملية تبادل بتعز كل من إبراهيم عبدالكافي عبدالله المنيفي(ثابت)، احمد عبيدي علي عبده عبيدان، احمد محمد محمد كرامي كرامي،احمد هداش احمد راجح راجح الثوباني، أسامة عبدالكريم محمد عثمان الصبري، أسامة علي سعد عبدالله منصر السامعي، بكر عبدالله هزاع احمد علي عطاء،جميل مهيوب احمد سيف الخولاني، حامد سند عبدالجليل محمد الفتيح،حبيب محمد قائد علي الجميلي،حسين احمد حمود عبدالله عبده البترا، حسين غالب ياسر غالب، خالد عبدالله عبدالواحد راجح المرادع،خالد محمد عبدالرقيب غيلان، داؤود نعمان سيف غالب الحداد، ذكر نجيب احمد صالح البليج، رياض علي مهيوب محمد الخليدي، سليم الطلبي حسن سعد البوكري، شرف عبدالله علي فرحان المريري، شهاب عبدالوهاب محمد السامعي، شهاب محمد صالح ناجي فارع،شوقي عبدالرب عبدالله نعمان الصلوي،صادق عبدالجليل عبدالوارث البتراء ،صامد هزاع ناجي العامري

صديق شرف عبدالله صالح جعفري،صفوان غالب قاسم قائد الهلالي، طه عبدالرب علي عبداللطيف الصلاحي، عبدالباسط عبدالناصر عبدالله سيف الحيدري، عبدالحكيم قاسم علي مرشد القاضي، عبدالحميد محمد جعفر علي الجندي، عبدالرحمن عبدالله مقبل المخلافي، عبدالرحمن قحطان عبدالولي علي الخليدي، عبدالغني عبده سعيد سعيد الهيج، عبدالقدوس عبدالكريم سعيد عزالدين، عبدالله حمود سعد الحساني، عبدالله علي سعيد قائد الشرعبي، عبدالله محمد ثابت سعيد القشعري، عبدالملك احمد سيف منصور السبئي، عبده زيد حيدر سليمان حلبي، عبده علي احمد ثابت العاطفي، عزت عبدالله عبده حزام الجهلاني.

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وكان اتفاق سكهولم قد تم توقيعه ديسمبر الماضى فى مدينة ريمبو بالسويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين وتضمن عدة بنود من أبرزها اتفاقية لتبادل الأسرى بالغضافة إلى اتفاقية خاصة بمحافظة الحديدة ووقف كامل لإطلاق النار وانسحاب عسكري للميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين.