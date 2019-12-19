وزير الإعلام الأردني يصوت لصورة 2019 في مسابقة الخليج 365

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شارك وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، متحدث الحكومة، أمجد العضايلة، الخميس، في التصويت بمسابقة وكالة "الخليج 365" لصورة العام 2019.

وعن فئة الأخبار، اختار العضايلة، الذي شغل منصب سفير بلاده لدى أنقرة لمدة 5 أعوام، صورة التقطت في احتفالية الجمهورية بذكرى معركة "جناق قلعة".

وقال العضايلة، للأناضول: "خلال وجودي 5 سنوات سفيرا للبلاد لدى تركيا، حرصت دائما على المشاركة في الاحتفالات التركية بمناسبة ذكرى معركة جناق قلعة".

وتابع "كنت أزور هذه المنطقة وأشارك في الاحتفالات التي تنظمها الحكومة، وتذكرني بمعاني مهمة جدا، وكيف انتصرت الإرادة التركية على الهجوم الذي تعرضت له آنذاك".

واختار الوزير الأردني عن فئة الرياضة، صورة لسبّاح، يمارس السباحة مبتور اليدين، مشيرا إلى أنها "تعبر عن الإرادة القوية للإنسان لمواجهة كل التحديات والصعاب".

وزاد، في تعليقه على الصورة قبيل اختيارها، "هذا الشخص الذي يظهر في الصورة يتحدى أمهر السباحين، وهي صورة تستحق أن أصوت لها".

أما عن فئة الحياة، فقد اختار العضايلة صورة لمنظر طبيعي في تركيا، وهنا أكد بأن "المناظر الطبيعية في تركيا تجذبني، وكنت حريصا على زيارة أغلب المناطق التركية وفي مختلف الفصول".

وأردف "هذا التنوع الرائع في تركيا يمنح الزائر متعة لا حصر لها، لذا سأصوت على هذه اللوحة الفنية، لوحة الطبيعة التي تميز تركيا وتجذب لها ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم".

وبعيد تصويته، تناول العضايلة في حديثه الكتاب الذي تصدره وكالة الخليج 365 لأهم وأبرز الأحداث العالمية.

Advertisements

وقال: "كنت دائما حريصا على متابعته وكانت الوكالة ترسل لي كل عام نسخة من هذا الكتاب الرائع، الذي يجسد عوامل كثيرة في الحياة والطبيعة وأمور سياسية أخرى بالصورة".

وعن الصور التي تنشر عبر مسابقة الخليج 365 لصورة العام، رأى العضايلة أن كل الصور المنشورة هي "قصة وحدها دون أن تنشر تفاصيلها، وكثير من الصور لها دلالات رائعة جدا وتتحدث عن نفسها، سواء كانت صور طبيعية أم صور لأحداث سياسية".

واستدرك الوزير الأردني "لذلك، فإن هذه المسابقة ميزت وكالة الخليج 365 عن غيرها من الوكالات، واكتسبت أهمية وتقديرا من قبل متابعيها ومن مسؤولين كثر، ومن قبل أ

ناس اطلعوا على ما قدمته الوكالة عبر السنوات الماضية من صور تجسد كثير من القصص، وتجسد الحياة الطبيعية في تركيا وخارجها".

واختتم العضايلة حديثه بالقول : "كل التقدير لوكالة الخليج 365 على هذه المسابقة".

ومسابقة الخليج 365 التي تنظم منذ 2012، تشمل 50 صورة، يتم اختيارها من بين حوالي 700 ألف صورة ملتقطة في تركيا ودول عدة، مثل سوريا، وفلسطين، وروسيا، وألمانيا، وإسبانيا.

وكل عام يشارك في التصويت المتاح باللغتين التركية والإنجليزية، كبار المسؤولين الأتراك، يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما شاركت شخصيات سياسية ونجوم من عالم الفن والرياضة، بمسابقة العام الماضي التي صوت فيها 223 ألف شخص.

ويستمر التصويت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري عبر الرابطين "aa.com.tr/yilinfotograflari" و"aa.com.tr/photooftheyear"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.