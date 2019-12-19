ألمانيا.. فرض حظر وطني على أنشطة "حزب الله" اللبناني

برلين/ الخليج 365



وافق البرلمان الألماني، الخميس، على قرار يفرض حظرًا وطنيًا على أنشطة تنظيم "حزب الله" اللبناني في ألمانيا، ويطالب بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وتمت الموافقة على القرار البرلماني بأغلبية مثّلها أعضاء كتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والديمقراطيين الاشتراكيين، والديمقراطيين الأحرار.

فيما امتنعت الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس التشريعي الألماني عن التصويت، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

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وقال حزب "اليسار"، إنه لا يمكنه التصويت لصالح القرار، لأن "إضافة حزب الله إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية قد يعقد العلاقات مع لبنان".



بينا أرجع أعضاء من حزب "الخضر" امتناعهم عن التصويت لصالح القرار، إلى تضمنه نقطة قالوا إنها قد تؤدي إلى "تدخل عسكري" بالشرق الأوسط، وذلك رغم تأييدهم لباقي بنود القرار.



يتبع///

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