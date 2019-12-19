تركيا ترفض ادعاءات باستخدام أراضيها منطلقا لأعمال ضد إسرائيل

أنقرة/توفيق دورول/الخليج 365

رفضت وزارة الخارجية التركية رفضًا تامًّا، ادعاءات إسرائيلية حول استخدام أراضيها منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر.

وفي تغريدة نشرتها في "تويتر"، الخميس، نفت الخارجية صحة ادعاءات المندوب الإسرائيلي الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد.

وأكدت الخارجية أن غالبية المجتمع الدولي لم ترَ حماس كمنظمة إرهابية، وإنما "حقيقة سياسية" وفازت في انتخابات عام 2006 في غزة.

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واستذكر البيان، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت تصنيف حماس منظمة إرهابية العام الماضي.

وقالت: "العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، تقيم اتصالات مع حماس على مختلف المستويات. نرفض بشكل قاطع أدعاء استخدام الأراضي التركية منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر".

ونشرت صحيفة التلغراف البريطانية، مؤخرا مقالا لـ"غولد" انتقد فيه العلاقات بين تركيا وحركة حماس.

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