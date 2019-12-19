مقتل 3 مدنيين في غارات على "خفض التصعيد" بإدلب السورية

إدلب / أشرف موسى/الخليج 365

قتل 3 مدنيين، وأصيب 20 آخرون على الأقل، الخميس، إثر غارات شنتها مقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات النظام السوري نفذت غارات على مدينة معرة النعمان، وقرى دير سنبل، وفركيا، وسرجة، وبزابور، وبينين، وحنتوتين، والناجية، والكندة.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن طائرات حربية روسية أغارت على ريف معرة النعمان ومدينة سراقب، وقرى معرشورين، ودير سنبل، والدير الغربي، والمرديخ، والسمكة.

وذكرت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين في معرة النعمان، ودير سنبل، والمرديخ، وإصابة 20 شخصا على الأقل.

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وأوضحت المصادر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل استمرار القصف على المنطقة.

وفي سياق متصل، رصدت عدسة الخليج 365 لحظة إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

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