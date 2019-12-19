التحالف العربي يسمح لشركة طيران أجنبية باستئناف رحلاتها لليمن

شكري حسين / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الخميس، السماح لشركة طيران أجنبية باستئناف رحلاتها الجوية إلى اليمن، وتحديدا مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها توافق على استئناف رحلات شركة طيران "أفريكان إكسبرس"، إلى مطار سيئون فقط، ردا على رسالة وزارة النقل اليمنية.

وبحسب البيان، فقد تقدمت وزارة النقل إلى قيادة التحالف بقيادة السعودية، بطلب السماح لشركة "أفريكان إكسبرس" باستئناف رحلاتها إلى مطاري عدن جنوبا، وسيئون شرقا.

وذكر أنه تم السماح للشركة المذكورة باستئناف رحلاتها إلى سيئون فقط، وتأجيل الرحلات إلى عدن، لحين التحقق من جاهزية المطار.

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وشدد على ضرورة إخضاع الشركة للإجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية من المطارات اليمنية وإليها، المتفق عليها بين الحكومة وقوات التحالف العربي.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، توقفت جميع شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلاتها من مطارات البلاد وإليها، فيما تواصل شركة طيران اليمنية (حكومية) رحلاتها بشكل منتظم إلى مطاري عدن وسيئون، بعد إغلاق التحالف الدولي مطار العاصمة صنعاء، قبل أكثر من 3 أعوام.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.