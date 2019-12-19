إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، الخميس، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي وقفة للتنديد باستمرار اعتقال فلسطيني مضرب عن الطعام.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية، فرقت وقفة أمام معتقل "عوفر" غربي رام الله، منددة باعتقال أحمد زهران، إداريًا (بدون تهمة).

وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية، استخدم خلالها الجيش قنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل فلسطينيا خلال المواجهات.

وقال مسعفون ميدانيون للأناضول، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويخوض "زهران" إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ 88 يوما.

والاعتقال الإداري؛ قرار دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

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