العثور على مواطن مقتولاً داخل سيارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تلقت عمليات الجهات الأمنية بحائل، ظهر اليوم الخميس بلاغاً عن الاشتباه بسيارة داخلها شخص يحتمل وفاته، على طريق المطار في مدينة حائل.
وبمباشرة الجهات الأمنية للموقع، تبين وجود شخص سعودي خمسيني، مقتولاً بطلقات نارية، وتم العثور على سلاح بجانبه داخل السيّارة.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لمعرفة المتسبب، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.
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