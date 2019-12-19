شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. العثور على جثة مواطن مقتولاً بالرصاص داخل سيارته والسلاح بجواره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

باشرت الجهات الأمنية في حائل، ظهر اليوم الخميس بلاغاً عن سيارة يشتبه بوجود شخص متوفى بداخلها، وذلك على طريق المطار في مدينة حائل.

وبعد وصول الجهات الأمنية للموقع، تبين وجود مواطن خمسيني، مقتولاً جراء إصابته بطلقات نارية، وتم العثور على سلاح بجانبه داخل السيّارة.

وشرعت الجهات الأمنية في التحقيق بالواقعة لمعرفة المتسبب، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.