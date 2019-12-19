شكرا لقرائتكم خبر عن صورة صادمة.. «أبو بريص» مشوي بمطعم مخالف في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة عدداً من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية، وطبقت عليها لائحة الجزاءات والغرامات.

وأكدت “وحدة الرقابة”، أن تلك المنشآت خالفت اشتراطات البيئة الغذائية، مبينةً أنها ضبطت مخالفات عدة أبرزها وجود “وزغ” المعروف بـ”أبو بريص”، وحشرات ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.

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