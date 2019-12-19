شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لـ«السفارة باليابان» عن أوضاع المواطنين بعد زلزال «آوموري».. و«الملحقية الثقافية» تحذر الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين المقيمين جراء الزلزال الذي وقع في محافظة آوموري بقوة 5.5 درجة، ودعت إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات اليابانية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة آوموري (بقوة 5.5)، وتؤكد سلامة المواطنين ولله الحمد.

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وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 – 0335895242.

من جانبها، حذّرت الملحقية الثقافية في اليابان، الطلاب من الزلزال منطقة آوموري؛ مطالبة إياهم بالتواصل معها في الحالات الطارئة.

وقالت عبر حسابها في “تويتر”:”تنبيه لأبنائنا الطلاب في اليابان بخصوص الزلزال الذي وقع قبل قليل بمنطقة آوموري بقوة 5.5 درجات، ولا يوجد هناك تحذيرات من موجات تسونامي، هنا الاحتياطات والإجراءات المتبعة وقت الزلازل لا قدر الله”.

وكان زلزال بلغت شدته المبدئية 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال قد ضرب شرق اليابان، اليوم الخميس، دون أن يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج المد العاتية (تسونامي).