دراسة حديثة: زيارة المسارح والمتاحف تحدّ من مخاطر الوفاة المبكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة «لندن كوليدج» البريطانية، إلى أن الزيارات المنتظمة للمتاحف والمعارض الفنية والحفلات الموسيقية تخفض من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 30%. تتبعت الدراسة أكثر من 7000 شخص فوق الخمسين، لمدة 12 عاماً، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين استمتعوا بالفنون، وواظبوا على الزيارات الشهرية للمسارح، وقاعات العرض السينمائي، والمتاحف، وغيرها حصلوا على جودة حياة أفضل، وانخفضت لديهم نسب الوفاة المبكرة، في ارتباط واضح يؤكد دور الفنون في تحسين الصحة العقلية والبدنية.

وأشار الباحثون إلى أن الاستمتاع بعرض مسرحي، أو تأمل عدة لوحات، من شأنه إثارة الفضول، وحث المراكز العصبية في الدماغ على العمل، وعلى الرغم من كون تلك الأنشطة «عادية»، إلاّ أنه من شأنها دعم الصحة العقلية.

الدكتورة ديزي فانكورت، المؤلف الرئيسي للدراسة، التي نشرتها «المجلة الطبية البريطانية»، أشارت إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتوضيح العلاقة بين الفنون وتحسين نمط الحياة، وقالت«تمتع المشاركون الذين يذهبون إلى الأوبرا بانتظام بأعلى نسبة في جودة الحياة، كما ارتفعت النتائج الإيجابية للأشخاص الذين تدربوا على الرقص في علاج اضطراب مابعد الصدمة، كما ساهمت الأنشطة الجماعية في مراكز تعلم الخط على تخفيف أعراض المعاناة من أمراض الخرف». وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تشير إلى أن الانخراط في الفنون، يحد من مخاطر الوفاة المبكرة، بينما أظهرت نتائج الدراسات السابقة إلى مجرد تحسن أداء المشاركين بها.