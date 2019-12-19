شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الكندية تحقق مع سيدة عنّفت طفلاً قاطعها خلال لعبها «فورتنايت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الشرطة الكندية تحقيقاً موسعاً بعد نشر مقطع مصور يظهر امرأة تعنف طفلاً صغيراً قاطعها وهي تمارس لعبة «فورتنايت» الإلكترونية.

وأوضحت ناطقة باسم شرطة «كالغاري»، في غرب كندا، أن تحقيقاً فتح بتهمة سوء معاملة طفل. واطلعت السلطات على الوضع بعد نشر مقطع مصور عبر منصة الألعاب عبر الإنترنت «تويتش» التابعة لمجموعة «أمازون». وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو بعد ذلك.

ويستمر المقطع المصور حوالي 90 ثانية ويظهر امرأة جالسة على سرير منهمكة باللعب. وتظهر كأنها تضرب وتصد بخشونة طفلاً يحاول أن يأخذ جهاز التحكم باللعبة من بين يديها. وتصرخ مراراً في الطفل الذي يسمع بكاؤه فيما الوالدة تواصل اللعب. وذكرت محطة «غلوبال نيوز» التلفزيونية أن حساب المرأة عبر «تويتش» قد علق.

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