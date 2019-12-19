هل يصبح حسان دياب رئيس وزراء لبنان القادم؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فتاة لبنانية تشارك في إحدى التظاهرات في بيروت نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر سياسية أن عددا من الكتل النيابية تتجه إلى تسمية الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبحسب المصادر فان كتلة حزب الله وحركة امل وتكتل لبنان القوي الذي يرأسه جبران باسيل وحلفاءهم في البرلمان تدعم تسمية دياب.

وذكر بعض المقربين من تحالف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر أن دياب قد يحصل على أكثرية 70 صوتا في الاستشارات ليتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بأن كتلته البرلمانية لن تسمي دياب في الاستشارات.

وأكد الحريري في بيان أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وسيتوجه اليوم الخميس للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة على هذا الأساس.

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فيديو مقدم من France24

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الرئيس العراقي يجري مشاورات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة أرسل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الأحد رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليطلب منه تسمية الكتلة النيابية الأكبر التي سجلت في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية بهدف تقديم اسم مرشحها ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي الوقت نفسه يرفض الشارع العراقي الاسم المقترح لتشكيل الحكومة وهو محمد الشيعة السوداني لأنه أحد وزراء الحكومة السابقة، وفقا لما نقله مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO لبنان: ارتفاع حالات الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وكان الحريري قد أعلن استقالته بعد أسبوعين الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجا على "الفساد" والنظام السياسي القائم.

من جانب آخر، استنكر المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين حملات التخوين التي أطلقها حزب الله وحركة أمل ضده بعد مشاركته في مؤتمر حول الأديان قبل عشرة أيام في البحرين.

وقال الأمين إن المؤتمرات الدينية لا علاقة لها بالسياسة، مؤكدا أنه لم يجري أي لقاء مع أي شخصية يهودية ولم يكن على علم مسبق بالشخصيات المشاركة.

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واعتبر المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين ان حملات التخوين ضده، جاءت بعد إعلان دعمه للانتفاضة الشعبية في لبنان، ومحاولات قمعها من قبل حزب الله وحركة أمل

وأكد الأمين أنه سيبقى معارضا لسياساتهما القائمة على البطش وتربية جيل يجنح نحو الطائفية البغيضة كما ظهر في هتافات أنصارهم.