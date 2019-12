دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تستحوذ على شركة الألعاب الناشئة PlayGiga

تسعى شركة فيس بوك لتعزيز عملها على الألعاب مع الاستحواذ على شركة الألعاب الناشئة الإسبانية PlayGiga.

أعلنت شركة فيس بوك عن تعزيز اهتمام الشركة في مجال الألعاب بالاستحواذ على شركة PlayGiga الناشئة، والتي يقع مقرها في إسبانيا وتقدم خدمات اللعب السحابية في عدد من البلدان الأوروبية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لتكون بذلك الشركة أمام مرحلة جديدة في تقديم خدمات اللعب الخاصة بها بعد تدشين تبويب ألعاب على شبكتها الاجتماعية.

فيس بوك بدورها لم تتحدث عن تفاصيل قيمة الصفقة، لكن صحيفة Cinco Días نشرت أن قيمة الصفقة 70 مليون يورو.

شركة الألعاب الإسبانية PlayGiga من جهتها لم تتحدث كثيرًا عن تفاصيل الاستحواذ والمهام الجديدة، لكنها قالت بأنها ستستمر في تقديم خدمات الألعاب السحابية لكن في مهمة جديدة.

يُشار أن فيس بوك سبق وقدمت خدمة ألعاب مباشرة في ماسنجر وهي تعتمد بشكل أساسي على الخدمات السحابية دون الحاجة لتثبيتها، لذلك من الممكن مع الاستحواذ الجديد التحول إلى مرحلة مختلفة ودمج خدمة ألعابها السابقة مع خدمات الاستحواذ الجديد لتقديم تجربة ألعاب مختلفة وربما منصة منفردة لتدخل بذلك منافسة مع خدمات ألعاب سحابية مثل جوجل ومايكروسوفت.

على كل، ننتظر المزيد من التفاصيل حول هدف أكبر منصات التواصل من هذا الاستحواذ خلال الأسابيع أو الشهور القادمة.

