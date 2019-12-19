شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى: صندوق التضامن الإسلامى نفذ 2275 مشروعاً فى 135 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن ذراعها الإنسانية المتمثل في صندوق التضامن الإسلامي، نفذ ومول منذ إنشائه حتى نهاية العام الحالي، 2775 مشروعاً بقيمة 236 مليون دولار أمريكي، استفادت منها 135 دولة مع الأخذ في الاعتبار تضاعف القيمة الوقفية لتلك المشروعات منذ تاريخ تنفيذها.

وأفادت منظمة التعاون - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الخميس- أن الموارد المالية للصندوق تقوم على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء، حيث بلغت التبرعات من قبل المملكة السعودية 117 مليون دولار وجاءت الإمارات بمبلغ 64 مليون دولار، ومن الموارد المالية للصندوق الحصص الإلزامية من قبل الدول الأعضاء ضمن الميزانية التشغيلية الخاصة به.

Advertisements

وأضافت المنظمة أن المشروعات التي أنجزها الصندوق تشمل قطاع الجامعات، حيث خصص الصندوق مبلغ 87 مليون دولار لـ92 جامعة وكلية في العالم وعلى رأسها الجامعات المنضوية تحت المنظمة مثل الجامعة الإسلامية في أوغندا والجامعة الإسلامية في النيجر وغيرهما من الجامعات.

وأوضحت أنه من ضمن المشروعات، قطاع الطوارئ حيث قدم الصندوق مساعدات عينية ومالية لبعض المجموعات الإسلامية التي تعرضت للكوارث الطبيعية والأزمات في 59 دولة، فضلاً عن قطاع دعم الشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات لدعم هذا القطاع 27.5 مليون دولار، منوهة بأن من القطاعات المستفيدة أيضا الإعلام والمرأة والطفل وقطاع المساجد والمدارس والمستشفيات ورعاية الشباب المسلم والندوات العلمية والحلقات الدراسية وبرامج الدعوة، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الإسلامية.