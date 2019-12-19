شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين بجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللقائمين على المركز على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية، التى تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية السعودية المتعددة فى القرية السعودية للاجئين اليمنيين.
وتأتى هذه المساعدات، فى إطار الجهود المتواصلة المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات للاجئين اليمنيين فى شتى بيئات اللجوء.
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