السودان يحيي الذكرى الأولى لاندلاع الثورة وسط تشديدات أمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مدن السودان، أبرزها العاصمة وعطبرة، احتفالات بولاية نهر النيل اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإندلاع الثورة فى السودان يوم 19 ديسمبر 2018.
وطالب الجيش السودانى، المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية فى البلاد أثناء الاحتفالات، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، عامر محمد أحمد، إن الجيش يطالب الجميع "بالابتعاد عن المناطق العسكرية فى كل الولايات اليوم الخميس"، وذلك بناء على واجبات القوات المسلحة المتعلقة بتعزيز "الأمن للحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية".
وأكد أحمد أنه "سيتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة فى العاصمة الخرطوم"، موجهاً التهانى لجميع السودانيين بحلول عيد الاستقلال (19 ديسمبر)، إضافة إلى تهنئة الطوائف المسيحية فى البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأفاد تقرير " العربية. نت" أنه سيتم تسيير قطار إلى عطبرة من الخرطوم فى رحلة للمشاركة بالفعاليات والردّ على مسيرة "الزحف الأخضر" التى سيّرها أنصار النظام السابق.
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