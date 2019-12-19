تليفزيون: المشتبه به فى حادثة طعن بالسعودية عمل بتكليف من تنظيم القاعدة باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، إن رجلا اعتقل بعد طعن ثلاثة من أعضاء فرقة مسرحية خلال عرض في العاصمة الرياض الشهر عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن. ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودى وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

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