البحرين وروسيا تبحثان القضايا محل الاهتمام المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس مع المبعوث الروسي مستشار نائب رئيس وزراء روسيا إيجور كوزاك، كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد المسؤول الروسي حرص بلاده الدائم على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.
بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس مع المبعوث الروسي مستشار نائب رئيس وزراء روسيا إيجور كوزاك، كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد المسؤول الروسي حرص بلاده الدائم على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.
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