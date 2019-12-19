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البحرين وروسيا تبحثان القضايا محل الاهتمام المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس مع المبعوث الروسي مستشار نائب رئيس وزراء روسيا إيجور كوزاك، كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - علاقات التعاون الوثيقة بين البحرين وروسيا وما تشهده من مستوى متقدم على كافة الأصعدة بما يعود بالنفع والفائدة على كلا البلدين.

وأكد المسؤول الروسي حرص بلاده الدائم على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.

 بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الخميس مع المبعوث الروسي مستشار نائب رئيس وزراء روسيا إيجور كوزاك، كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - علاقات التعاون الوثيقة بين البحرين وروسيا وما تشهده من مستوى متقدم على كافة الأصعدة بما يعود بالنفع والفائدة على كلا البلدين.

وأكد المسؤول الروسي حرص بلاده الدائم على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.

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