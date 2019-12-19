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شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: المملكة قدمت 17 مليار دولار للاجئين على مدار عقدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة العربية السعودية، قد منحت اللاجئين، 17 مليار دولار على مدار عقدين.
ونشرت الخارجية عبر حسابها انفوجراف، يوضح ما أنفقته المملكة على هذا الملف تحت عنوان "عطاء"، وساهمت المملكة فى برامج لدعم اللاجئين، واستضافت1.094 لاجئ، كما قدمت دعم للدول المضيفة.
الخارجية السعودية
وقدمت المملكة 637.1 مليون دولار للمنظمات الأممية والدولية، و287.9 مليون للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كما منحت 16.7 مليار دولار معونات للاجئين داخل المملكة، ومليون دولار لتمويل برامج المفوضية السامية لشئون اللاجئين 2020.
وزارة الخارجية
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