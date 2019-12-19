موريتانيا توقع اتفاقية لتمويل حصتها بحقل غاز مشترك مع السنغال

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

وقعت موريتانيا اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بغية تمويل تكاليف حصتها بمشروع حقل الغاز "أحميم الكبير" المشترك مع السنغال.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، الخميس، أن الاتفاق وقع مساء الأربعاء في جدة (غربي السعودية).

وبموجب الاتفاقية ستتولى هذه المؤسسة المالية ومجموعة البنك الإسلامي تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل حصة موريتانيا في المشروع، من دون تحديد قيمتها.

والعام الماضي وقعت موريتانيا والسنغال على القرار النهائي لإعلان استثمار حقل غاز "السلحفاة/ أحميم الكبير" المكتشف على حدودهما البحرية.

ويعد الحقل أهم اكتشاف للغاز بالبلدين، وتقدر شركة "كوسموس"، التي اكتشفته، و "بي پي" شريكتها في استغلاله، احتياطاته بـ 25 ترليون مكعب.

وينتظر أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي في الحقل نهاية العام 2021.

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وتنتج موريتانيا حاليًا نحو 5 آلاف برميل يوميا من النفط، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت الحكومة الموريتانية اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز، قبالة شواطئها.

وقال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، إن الاحتياطات الجديدة تفتح آفاقا واعدة.

وقالت شركتا "كوسموس"، و"بريتيش بتروليوم" العاملتين في مجال عن التنقيب عن الغاز والنفط إن الاكتشافات الجديدة في المياه الموريتانية تصل إلى 50 ترليون قدم مكعب من الغاز.

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